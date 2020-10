Champions 2020/2021, oggi il sorteggio dei gironi

Oggi si terrà a Ginevra, in Svizzera, il sorteggio dei gironi in Champions League alle ore 17. I sorteggi decideranno gli otto gruppi della fase a gironi della nuova edizione della Champions. Per la Serie A ci saranno la Juventus, Inter, Atalanta e Lazio.

Nella prima fascia ci sono le vincitrici dei sei maggiori campionati europei e le vincitrici di Champions ed Europa League. Le altre fasce sono stabilite in base ai coefficenti del ranking UEFA. Inoltre non si potranno avere dei gruppi con squadre dello stesso campionato. La Juventus si trova in prima fascia, mentre Inter, Atalanta e Lazio sono in terza.

Fasce Champions

Fascia 1

Bayern Monaco

Siviglia

Real Madrid

Liverpool

Juventus

Paris Saint-Germain

Zenit San Pietroburgo

Porto

Fascia 2

Barcellona

Atletico Madrid

Manchester City

Manchester United

Shakhtar Donetsk

Borussia Dortmund

Chelsea

Ajax

Fascia 3

Dinamo Kiev

Salisburgo

Lipsia

Inter

Olympiacos

Lazio

Krasnodar

Atalanta

Fascia 4

Lokomotiv Mosca

Marsiglia

Club Brugge

Borussia Moenchengladbach

Istanbul Basaksehir

Midtjylland

Rennes

Ferencváros

Dove vedere i sorteggi Champions

I sorteggi della Champions League 2020/2021 saranno visibili gratuitamente dal sito della UEFA a questo indirizzo. Inoltre saranno in diretta in tv sul canale 20 di Mediaset e su Sky Sport Football.