Coronavirus nel mondo oggi 1 ottobre, salgono i casi in Europa

I casi da Covid-19 in Europa sono in crescita, mentre a livello mondiale hanno superato i 34 milioni, con un milione di morti. Negli Stati Uniti sono 7 milioni e mezzo i casi positivi, mentre in India 6,3 milioni. La Spagna ha visto salire i casi a 769 mila, con quasi 32 mila morti.

In Francia sono 563 mila i positivi da coronavirus, mentre in Regno Unito 453 mila ed in Italia 315 mila, come da bollettino di ieri.