Coronavirus, rinviata la gara tra Genoa e Torino. La Asl blocca l’allenamento del Genoa

Non si terrà la gara tra Genoa e Torino valida per la terza giornata di Serie A, prevista per il 3 ottobre alle ore 18. Il rinvio è a data da destinarsi a causa della positività di 15 giocatori del Genoa tra calciatori e staff. Ne ha dato comunicazione la Lega Serie A con una nota.

Per i prossimi casi si procederà con l’applicazione delle norme Uefa, che prevedono la sconfitta a tavolino per 3-0 per la squadra che non potrà mettere in campo 13 giocatori compreso un portiere.

Inoltre se una squadra dovesse avere dieci positivi all’interno di una settimana, potrà chiedere il rinvio della gara, come ha ottenuto il Genoa in questo caso. La Asl 3 di Genova ha vietato intanto l’allenamento al club ed ai calciatori risultati negativi ai tamponi.