Miglior asciugatrice slim 2020: prezzi ed offerte

Con l’arrivo della stagione invernale, inizia anche il mercato delle asciugatrici, utili per ovviare alla problematica dell’asciugatura dei panni con le temperature più fredde.

In questa guida valutiamo pregi e difetti dei vari modelli in commercio per quanto riguarda il settore delle asciugatrici slim, cioè di quelle a dimensioni più ridotte possibile, adatte a chi ha problemi di spazio in casa. Una delle soluzioni alternative è acquistare una lavasciuga (qui i modelli migliori), per ottimizzare gli spazi, ma chi non vuole sostituire la propria lavatrice potrà trovare di seguito i migliori modelli di asciugatrici sul mercato.

Migliori asciugatrici slim 2020

Di seguito una lista dei migliori modelli di asciugatrici slim del 2020:

Candy CS4 H7A1DE-S

Hoover DXW4H7A1TCEX-01

BEKO DRXS712W

KLARSTEIN Zap Dry

Una tabella per riepilogare le principali caratteristiche di queste asciugatrici slim.

Candy CS4 H7A1DE-S

Questo modello di asciugatrice slim di Candy è uno di quelli più venduti su Amazon ed ha migliaia di recensioni positive degli utenti. Il rapporto qualità prezzo consente di avere un buon prodotto ad un prezzo più basso dei concorrenti. La capacità è di 7 kg.

Ha un sistema di raccolta d’acqua “EasyCase”, che consiste in una tanica ergonomica che è posta dietro il cestello e che raccoglie l’acqua durante la fase di asciugatura.

In questo modello c’è inclusa la tecnologia “Heat Pump”, che permette di avere un risparmio di energia elettrica, che adegua la durata del ciclo al carico di peso, risparmiando fino al 70% di energia. La classe energetica è A+.

Presente la tecnologia NFC, per collegare l’asciugatrice al proprio smartphone ed all’applicazione dedicata da Candy.

Candy CS4 H7A1DE-S Asciugatrice, 7 kg, 85x60x46,5 cm, Connettività NFC, Bianco Asciugabiancheria slim (AxLxP): 85x60x46,5 cm

Sistema di racconta acqua: EASY CASE

Tecnologia HEAT PUMP

16 programmi tra cui programma Stiro Facile e Woolmark

Connettività NFC

Hoover DXW4H7A1TCEX-01

Questo modello di asciugatrice Hoover ha una profondità di soli 46 centimetri, con un cestello che sfrutta tutte le dimensioni e permette di avere una capacità di 7 kg.

Anche questa asciugatrice slim ha un cestello che raccoglie l’acqua in eccesso, che può essere rimossa a fine ciclo. Ha ricevuto la certificazione Woolmark per il lavaggio di capi delicati e lana.

IN OFFERTA Hoover DXW4H7A1TCEX-01 Slim Next Asciugatrice, 7 kg, 67 dB(A), Bianco Top performance in classe a+ in soli 46 cm di profondità

Certificazione woolmark

Cestello extralarge e silenzioso

Dimensioni ( l x a x p ): 60 x 85 x 46 cm

Questo prodotto viene testato prima di essere imballato e commercializzato quindi può presentare residui d'acqua

BEKO DRXS712W

Questa asciugatrice slim di Beko ha una capacità di 7 kg, con un prezzo competitivo rispetto ai suoi concorrenti. La profondità è di 50 cm, leggermente superiore rispetto ai due modelli precedenti, che avevano una profondità di 46 cm.

La classe di efficienza energetica è A+, con la presenza di un timer per la partenza ritardata, comodo per le asciugature pianificate.

KLARSTEIN Zap Dry

Questa particolare asciugatrice ha una capienza più ridotta rispetto ai modelli classici, ma consente di risparmiare spazio ed è adatta a chi cerca qualcosa di pratico. Il prezzo è inferiore rispetto ai modelli di asciugatrici slim e standard.

Spicca il design moderno, con un’apertura per l’inserimento dei capi e le dimensioni ridotte. La capacità di questa asciugatrice elettrica è di 50 litri, mentre la potenza è di 820W.

Presenti tre programmi di asciugatura per tessuti diversi, con la possibilità di prolungare anche il tempo di ciclo per capi più umidi.

KLARSTEIN Zap Dry - Asciugatrice, 820 W, Capacità: 50 L, Salvaspazio, Cestello in Acciaio Inox, Alloggiamento in Plastica, Pannello di Controllo Touch, Display LED, Bianco DESIGN: asciugatrice dal design moderno senza complicati elementi di comando e dotata di un pannello di controllo touch molto intuitivo. Sono disponibili tre programmi per tessuti diversi, il tempo di asciugatura può essere prolungato.

EFFICIENTE: Il cestello può contenere fino a 50 litri di biancheria, che può essere facilmente tenuto in posizione da sei opzioni di fissaggio grazie al design UniqueDry. I vestiti sono asciugati in modo rapido, efficiente e resistente alle pieghe con una potenza di 820 W.

PULIZIA FACILE: Dopo l'uso, l'asciugatrice è facile da pulire grazie al tamburo in acciaio inox e all'elegante coperchio in vetro di sicurezza, e le sue piccole dimensioni la rendono adatta anche per la casa più piccola.

GESTIONE SEMPLICE DELLE FUNZIONI: L'operazione non potrebbe essere più semplice: selezionare il programma, attendere l'ora sul display, fatto. L'asciugatrice Zap Dry di Klarstein: potente ed efficiente dal punto di vista energetico, con un funzionamento semplice e un ingombro ridotto.

SALVASPAZIO: La Zap Dry di Klarstein è un'asciugatrice che trova spazio ovunque e asciuga la biancheria in modo rapido ed efficiente. L'asciugatrice salvaspazio ed efficiente con ingombro ridotto per un'asciugatura delicata del bucato.

Asciugatrici slim più popolari

Asciugatrici standard più vendute

Come scegliere un’asciugatrice slim?

L’asciugatrice migliore è quella che riesce a portare a termine un ciclo di asciugatura consumando la minor quantità di energia, a parità di risultato. Alcuni modelli sono migliori per i capi delicati, con la certificazione Woolmark per quanto riguarda l’asciugatura della lana e dei delicati.

Pompa di calore

Il metodo e la tecnologia migliore per le nuove asciugatrice è la pompa di calore, che va a sostituire le vecchie asciugatrice con resistenza, con un risparmio energetico annesso. I modelli presentati sono tutti a pompa di calore.

Consumi

Il capitolo del consumo energetico è sicuramente da considerare per l’acquisto di un’asciugatrice slim, considerando che andrà al massimo della potenza per tutta la durata del ciclo, con il rischio di aumentare il costo in bolletta.

Attualmente le classi energetiche A+ sono le più diffuse e quelle che garantiscono un risparmio energetico ottimale, mantenendo i prezzi di acquisto bassi.

Scarico a condensazione

Un altro fattore da considerare è il modo con il quale viene eliminato il vapore. Ci sono due possibilità, i modelli a condensazione, che sfruttano appunto la condensazione e recuperano l’acqua dal vapore in un cestello. Altri modelli hanno un tubo di scarico, che risulta più ingombrante e meno gestibile in un appartamento. I modelli presentati sono a condensazione con il cestello per il recupero dell’acqua.

I modelli presentati hanno una classe energetica di recupero acqua pari a B, consentendo un buon risparmio di energia elettrica ed una velocità nell’eliminazione del vapore.

Partenza ritardata

Un’altra funzionalità che può risultare indispensabile è la partenza ritardata, che viene effettuata con un timer, fino a 24 ore. In questo modo si può preparare un ciclo di asciugatura e farlo partire quando si vuole, anche considerando i costi per fasce orarie dell’energia elettrica.

Domande Frequenti – Asciugatrici Slim (FAQ)