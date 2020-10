Pensioni ultime novità 2021, la Fornero risponde a Salvini: “Quota 100 è solo un favore elettorale”

Non si è fatta attendere la risposta dell’ex ministra Elsa Fornero a Salvini, che nei giorni scorsi aveva ripreso ad attaccare la riforma che riprende il nome della ministra. Nelle ultime settimane Quota 100 è tornata al centro del dibattito, per le dichiarazioni del premier Conte che ne anticipava la chiusura alla fine del triennio, come era stato anticipato anche da altri esponenti del governo. Salvini ha duramente criticato questa decisione, allarmando i suoi elettori sul “ritorno della legge Fornero”, chiamando in causa l’ex ministra.

La Fornero ha risposto pubblicamente nelle ultime ore al leader della Lega: “Quota 100 non andava a sostituire la mia riforma, era solo un favore elettorale di breve durata”, ha dichiarato, spiegando che si tratta di una misura impari per le donne, che non sono riuscite a sfruttarla a pieno.

“Salvini poteva cancellare la legge Fornero quando era al Governo, Quota 100 è stata pensata solo per un triennio, al contrario di quanto ha dichiarato di fronte agli elettori”, queste le parole di Elsa Fornero.

Continuare con Ape Social

Per la Fornero bisognerebbe continuare sulla strada dell’Ape Social, almeno per quanto riguarda le categorie più disagiate. In queste settimane il governo sta studiando nuove misure per andare incontro a chi andrà in pensione nei prossimi anni, evitando un salto di cinque anni per il passaggio da Quota 100 alla legge Fornero.