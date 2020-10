Caso Gregoretti, i pm chiedono l’archiviazione

Oggi era atteso il processo al leader della Lega, Matteo Salvini, per il caso Gregoretti, al Tribunale dei Ministri di Catania. La Procura di Catania ha chiesto il “non luogo a procedere” e quindi l’archiviazione per Matteo Salvini, come richiesto anche dalla difesa del leader della Lega. Giulia Bongiorno ha chiesto il “non luogo a procedere” con la motivazione “il fatto non sussiste”.

Inoltre l’avvocato Bongiorno ha chiesto l’approfondimento delle procedure di sbarco seguite dal governo Conte Bis, chiedendo l’audizione del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese.

Il giudice Nunzio Sarpietro è ora in camera di consiglio, come comunicato anche da Salvini sui social, per prendere una decisione. Alcune voci parlano di un possibile nuovo prolungamento con la richiesta di nuovo materiale probatorio su altri sbarchi.