Coronavirus nel mondo oggi 3 ottobre, raggiunti i 100 mila morti in India

Sono stati raggiunti i 100 mila morti in India, con quasi 6 milioni e mezzo di casi positivi. Negli Stati Uniti sono 213 mila le vittime, mentre in Brasile 145 mila.

In Spagna sono stati superati gli 800 mila casi positivi, con 32 mila morti. In Francia sono 589 mila i contagiati da Covid-19, mentre in Regno Unito 467 mila ed in Italia 319 mila, come comunicato dal bollettino di ieri, dopo gli aumenti degli ultimi giorni.