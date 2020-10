Migliori termostati WiFi Smart 2020, recensioni e tabella di confronto

Con l’arrivo della stagione invernale riprende l’utilizzo delle caldaie e del riscaldamento all’interno delle abitazioni, con la possibilità di avere una gestione “smart” per quanto riguarda la temperatura.

L’utilizzo del cronotermostato consente di regolare la temperatura di una stanza o di un ambiente in maniera remota tramite il proprio smartphone, con funzionalità aggiuntive per ogni termostato.

Ecco una lista dei migliori temostati Wi-Fi del 2020 per rapporto qualità-prezzo:

Termostato Learning Nest

Netatmo NTH01-IT-EC

tado° V3+

BTicino X8000W

Homix – Smart Home con Alexa

Di seguito una tabella di confronto tra questi modelli di cronotermostato.

Termostato Learning Nest

Questo termostato intelligente di Learning Nest è uno di quelli con più recensioni su Amazon, oltre 10 mila utenti hanno lasciato una opinione su questo modello, con il 79% di massima votazione.

Considerato da molti il miglior termostato Wi-Fi in commercio. Il suo programma intelligente riesce a produrre dei risultati in “adattamento” in pochi giorni, fornendo prestazioni e temperature in maniera automatica. Con l’algoritmo fornito da Nest il termostato intelligente si occuperà in autonomia di regolare la temperatura, senza doverla inserire in maniera manuale. Per fare questo utilizza un sensore di presenza, con il quale riesce a capire gli orari delle persone nell’abitazioni e regolare la temperatura di conseguenza.

Buono il design, rotondo e con un display a colori, compatibile con Google Home, ma non con l’assistente vocale di Amazon, Alexa.

Di seguito il test di compatibilità per la caldaia: Nest Google

PRO Algoritmo di presenza

Design

Recensioni positive CONTRO Non compatibile con Alexa

Termostato Learning Nest, terza generazione venduto da Nest Funziona con Alexa per il controllo vocale (dispositivo di Alexa venduti separatamente). Compatibility- Richiede un nido 3rd Generation installato termostato intelligente o termostato Nest E.Not compatibile con Nest 1st Generation o Nest 2 ° termostati Generation

Risparmio energetico con NEST: Nido presenta la generazione Nest 3 ° termostato intelligente. Con quattro bei colori tra cui scegliere e un display di facile lettura, questo termostato contribuirà a rendere la vostra casa non solo intelligente, ma ad alta efficienza energetica. Con pochi regolazioni manuali, il termostato Nest può imparare le vostre abitudini e iniziare a risparmiare denaro regolando automaticamente la temperature.Range- fino a 50 piedi di distanza dal vostro termostato Nest.

Leggere il display dall'altra parte della stanza: il termostato Nest fa qualcosa di nuovo. Si chiama Farsight, e si accende visualizzare la temperatura, il tempo o il tempo. Si può anche scegliere un orologio digitale o analogico. Farsight è grande e luminoso sulla bella esposizione si può vedere dall'altra parte della stanza.

Uno stile per ogni casa: il termostato intelligente Nest è ora disponibile in quattro colori fantastici; Rame, acciaio inox, nero e bianco. Scegli il rame per aggiungere un tocco caldo. L'acciaio inossidabile è perfetto per un look classico versatile. Nero si fonde con le pareti scure e arredamento elegante. Bianco e sembra grande in modo semplice, case moderne.

OPERE CON NEST: Nest ha lavorato duramente per progettare dispositivi pensati per aiutare a mantenere sicuro e protetto. dispositivi Nest comunicare non solo tra di loro ma anche con gli altri dispositivi intelligenti intorno alla vostra casa. Your Nest sicuro può utilizzare le lampadine intelligenti per aiutare la vostra attenzione in caso di emergenza; la lavatrice intelligente e asciugatrice può prendere i dati dal nido ed eseguire il successivo carico di biancheria quando la domanda di ener

Netatmo NTH01-IT-EC

Questo modello di termostato intelligente combina le tante funzionalità ad un design minimale. Anche questo cronotermostato è tra i più venduti su Amazon, con un tasso di recensioni col massimo voto all’80%.

Il dispositivo dispone di un’applicazione dedicata, Netatmo Energy, con la quale si possono monitorare i consumi energetici. Ogni mese l’applicazione effettua un report dell’utilizzo e dei consumi.

Non necessita di alimentazione elettrica, con il display e-ink come il Kindle, che consuma poca energia e riesce a rimanere attivo con tre batteria AAA. Questo lo rende uno dei migliori termostati wireless che si possono trovare in giro.

Non sono presenti i sensori di presenza, questa può essere una mancanza rispetto ai suoi concorrenti, mentre è compatibile con i più diffusi assistenti vocali: Alexa, Google Home e HomeKit.

Di seguito il test di compatibilità per la caldaia: Netatmo

PRO Wireless

Compatibile con assistenti vocali CONTRO Non c’è il sensore di presenza

Netatmo NTH01-IT-EC Termostato Wifi Intelligente per caldaia individuale Risparmia senza pensieri: risparmia con un programma di riscaldamento domestico basato sui tuoi bisogni. Vai in vacanza? Programma le modalità Assente e Antigelo

Controllo a distanza e con la voce: comanda a distanza il tuo Termostato Intelligente da smartphone, tablet o computer. Regalati la libertà del comando vocale con compatibilità Apple HomeKit, Alexa e Assistente Google

Installazione rapida e semplice : installazione facile fai da te, con il Termostato Intelligente Netatmo in meno di un’ora

Un termostato intelligente: la funzione Auto-Adapt integra le condizioni atmosferiche con le caratteristiche termiche dell’abitazione, per garantire la temperatura desiderata

Compatibilita: il Termostato Intelligente Netatmo è compatibile con la maggior parte dei modelli di caldaia (elettricità, gas, kerosene, legna, pompa di calore)

tado° V3+

Un prodotto europeo, proveniente dalla Germania, che offre le stesse funzionalità dei top di gamma ad un prezzo competitivo. Il prezzo è il suo forte, con meno di 100 euro di costo risulta essere un’ottima alternativa ai modelli più costosi.

Risulta molto semplice da utilizzare nella propria abitazione, con l’applicazione che risulta ben fatta e compatibile sia con iOS, sia con Android.

Presente la geolocalizzazione, che è collegata all’applicazione sullo smartphone e che riduce l’erogazione di calore se stai fuori casa. Inoltre con il sensore di umidità il termostato intelligente riesce a capire quando le finestre sono aperte, spegnendo la caldaia.

Di seguito il test di compatibilità per la caldaia: Tado

PRO Prezzo

Semplicità di utilizzo CONTRO Non c’è sensore di presenza

IN OFFERTA tado° Controllo Climatizzazione Intelligente V3+ - facile installazione fai da te, Progettato in Germania Goditi una temperatura ottimale in ogni stanza con la Programmazione Intelligente e mantieni un clima sano in casa.

Controlla il tuo condizionatore con l'app tado° ovunque ti trovi, riduci il consumo energetico e risparmia con l'aiuto delle Skills intelligenti.

Il climatizzatore resta spento quando le finestre sono aperte o quando non c'è nessuno in casa; potrai spegnere il condizionatore con un solo clic

Per un comfort ancora maggiore è possibile automatizzare il Rilevamento Finestra Aperta e la Geolocalizzazione (abbonamento in app)

tado° è compatibile con i condizionatori dotati di telecomando a infrarossi con display, e funziona con l’Assistente Google, Amazon Alexa e HomeKit di Apple

BTicino X8000W

Uno dei modelli preferiti dai professionisti del settore, con un rapporto qualità-prezzo elevato, nonostante non sia uno tra i termostati più economici sul mercato. Compatibile con Alexa e Google Home, ma non Apple HomeKit.

Il design è moderno con effetto vetro e un touch molto reattivo e preciso. Presenti le funzionalità standard con il sensore di geolocalizzazione, controllo dei consumi ed in aggiunta una funzione “boost” che permette di tenere accesa la caldaia per un periodo di tempo pre-impostato (30 min – 60 min – 90 min) senza considerare le impostazioni personalizzate.

Ci sono due modelli differenti, il BTicino X8000W che è da parete, mentre l’X8000 è da incasso.

Di seguito il test di compatibilità per la caldaia: Btcino

PRO Funzione “boost”

Compatibile con Alexa e Google Home

Design CONTRO Non compatibile con HomeKit

Homix – Smart Home con Alexa

Questa soluzione si differenzia da tutte le altre, perché questo dispositivo prodotto da Enel X integra anche l’assistente vocale Alexa, unendolo alle funzioni di termostato smart.

Può essere una soluzione ideale per chi vuole sfruttare l’acquisto di un cronotermostato per avere anche l’assistente vocale di Amazon Alexa incluso. È l’unico termostato in commercio ad unire i due dispositivi.

Questo prodotto è composto da due componenti, non sarà necessario predisporre l’assistente vocale nella zona dei cavi del termostato, ma sarà fornito un tablet da 7 pollici che andrà ad integrarsi con un altro dispositivo che verrà collegato ai cavi, fungendo da termostato.

I sensori sono integrati nel tablet, da quello temperatura a quello per l’umidità. L’installazione può essere effettuata anche senza un tecnico.

Presente anche l’app Homix, che consentirà di gestire da smartphone la caldaia e la temperatura all’interno dell’abitazione. Inoltre Homix Home ha una funzione di hub domestico, diventando compatibile anche con altri prodotti Homix, ora o in futuro in commercio.

PRO 2-in-1 con Alexa

Hub domestico

Prezzo CONTRO

Homix - Smart Home Hub con Alexa Integrata + Termostato Intelligente La soluzione Smart Home di Enel X con Alexa Integrata, così puoi anche tu provare l'esperienza di Alexa, senza dover avere un dispositivo aggiuntivo

Gestisce in modo ottimale il riscaldamento della tua casa, aumentando il comfort e riducendo gli sprechi di energia

Si sostituisce al tuo vecchio termostato, senza la necessità di operare murarie

Attraverso dispositivi aggiuntivi, ti consente di gestire anche sicurezza, illuminazione e tanto altro

Se hai uno smartphone, puoi gestirlo da remoto, grazie all'app Homix per Android o iOS

Come scegliere un termostato WiFi?

Per la scelta di un termostato WiFi intelligente occorre valutare le funzionalità che sono necessarie per la gestione e regolazione della temperatura. Alcuni modelli hanno un software più “smart” e riescono a cambiare in maniera automatica la temperatura, se non siete in casa e se ci sono finestre aperte.

Cos’è un termostato WiFi?

Un cronotermostato smart è un dispositivo in grado di regolare la temperatura di un ambiente interagendo con la caldaia come un normale termostato. La regolazione può avvenire da remoto o in maniera automatica da parte dell’apparecchio.

Il cronotermostato permette di regolare la temperatura a seconda dei giorni e delle settimane, ma con la modalità smart è possibile aggiungere funzioni alla gestione dell’energia e del calore.

I migliori modelli riescono ad adattare le temperature alle abitudini di chi abita nella casa, memorizzando orari e routine, per regolare la temperatura.

Come funziona un termostato WiFi?

Un termostato WiFi si collega ai cavi della caldaia come un normale cronotermostato, ma in più fornisce delle funzioni attivabili da remoto e dallo smartphone, attraverso l’applicazione dedicata.

Inoltre fornisce anche un monitor dei consumi, con alcuni dispositivi che forniscono un report mensile su quanto si è consumato di energia.

Funzionalità di un termostato smart

Ogni modello di cronotermostato smart WiFi ha delle funzionalità differenti, che possono dipendere anche dai sensori presenti. Alcuni modelli hanno l’auto-apprendimento, con il sensore di presenza che riesce a percepire gli orari di entrata ed uscita delle persone, regolando di conseguenza la temperatura. Un esempio di questo dispositivo è quello prodotto da Nest.

Inoltre ci sono le funzioni legate al meteo ed all’umidità, con la possibilità di percepire la finestra aperta e di conseguenza spegnere la caldaia.

Sensori

Ogni termostato può avere diversi sensori da utilizzare per regolare la temperatura.

Sensore di presenza

Con il sensore di presenza è possible capire quando l’abitazione è vuota e di conseguenza spegnere la caldaia. Non sono molti i modelli che lo hanno integrato, con il prezzo che aumenta nei dispositivi che lo forniscono, dando però delle funzionalità aggiuntive e modelli di algoritmi più precisi.

Sensore di umidità

Con il sensore di umidità il termostato può regolare la temperatura e capire se ci sono delle finestre aperte che non consentono l’aumento di temperatura.

Sensore di luminosità

Grazie a questo sensore il termostato può capire l’orario e il meteo esterno, per regolare la temperatura di un ambiente.

