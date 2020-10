Oggi è prevista acqua alta a Venezia e per la prima volta verrà alzato il Mose a largo della laguna. Il primo test ufficiale per la struttura che è finita nella polemiche negli ultimi anni, per i ritardi e gli scandali giudiziari.

Con l’arrivo dell’acqua alta si utilizzerà il Mose per evitare problemi in città, visti i test dei mesi scorsi che erano andati a buon fine. Si procederà con l’innalzamento delle barriere in tutte le quattro zone predisposte.