Caos Serie A, il Napoli non partirà per Torino. La Juventus scenderà regolarmente in campo: rischio 0-3 tavolino

Il caos della Serie A sulla gara Juventus-Napoli non si placa: la squadra di Gattuso non andrà a Torino, avendolo comunicato ufficialmente questa mattina. “Rispettiamo la decisione della Asl”, ha dichiarato il Napoli, con i calciatori che dovranno rispettare 14 giorni di isolamento fiduciario.

La Juventus ha già comunicato che scenderà regolarmente in campo e dunque si preconfigura un possibile risultato a tavolino per 3-0. La normativa UEFA su questo punto è chiara e ci sono già stati dei casi nei campionati stranieri, dopo l’impossibilità a presentare un 11 titolare a causa del coronavirus.

Per ora non ci sono comunicazioni da parte del ministero, che è il primo interessato dal caso, avendo predisposto un protocollo ad hoc per la Serie A in merito alle norme anti-Covid.