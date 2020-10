Juve-Napoli, la Asl ferma i partenopei. La Lega: “Si gioca”

Il caso legato a Juve-Napoli sta creando il caos nel mondo del calcio, con il fermo da parte dell’Asl di Napoli della squadra in partenza per Torino, a causa degli ultimi casi di positività di Zielinski e Elmas. La Juventus poche ore dopo la notizia ha dichiarato che sarebbe scesa in campo, come previsto dal protocollo firmato dalla Figc.

La Lega dopo un iniziale silenzio ha confermato che la partita si giocherà, con il Napoli che rischia ora di perdere a tavolino per 3-0. Il regolamento UEFA prevede che in caso di oltre 10 positivi si possa chiedere il rinvio, come accaduto con il Genoa. In casi con pochi positivi in teoria si procede con le gare, come accaduto nel Milan.

L’intervento della Asl di Napoli è arrivata a sorpresa e non era prevista dalle norme sul calcio. Ora tutti i calciatori sono in isolamento fiduciario per 14 giorni.