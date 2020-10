Maltempo, Piemonte e Liguria chiedono lo “stato di calamità”. Ritrovati i dispersi, altri due morti

Una giornata di maltempo al Nord Italia, che ha colpito in gran parte il Piemonte. Sono stati ritrovati gli oltre venti dispersi in provincia di Cuneo. Un morto a Borgosesia con un giovane che è caduto con l’auto nel Sesia. Un vigile del fuoco è morto ad Aosta, colpito da un albero, mentre un uomo di 36 anni è deceduto a Quarone, in provincia di Vercelli.

Secondo le autorità in poche ore è caduta la pioggia di sei mesi, un record che supera il 1958. Il Po è aumentato di tre metri in 24 ore.

Le Regione Piemonte e Liguria hanno chiesto lo “stato di calamità” per i danni fatti dal maltempo. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso vicinanza al territorio.