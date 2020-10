Miglior robot da cucina 2020, opinioni e guida all’acquisto

Nelle ultime settimane c’è stato un boom delle vendite dei robot da cucina, con diverse offerte e prodotti che si differenziano per prezzo e funzionalità.

Con il passare degli anni i prezzi dei robot da cucina multifunzioni sono diventati più accessibili e si sono diffusi nelle vendite, con diversi marchi che sono ad oggi leader nel settore, come per esempio Kenwood.

Migliori robot da cucina del 2020

Ecco una lista dei migliori modelli di robot da cucina multifunzione del 2020:

Moulinex FP2461 Easy Force

Bosch MC812M844

Imetec Cukò Robot

Philips Cucina HR7778/00

Kenwood FDM781BA

Di seguito una tabella di confronto per le funzionalità ed i prezzi di questi prodotti.

Moulinex FP2461 Easy Force

Moulinex è uno dei marchi storici del settore cucina, con questo prodotto offre svariate caratteristiche ad un prezzo competitivo, molto basso al momento anche perché in offerta.

Si tratta di uno dei prodotti più economici se si cerca un robot da cucina multifunzione. Ha tutte le funzionalità base: frullatore, tritatutto, grattuggia e disco emulsionante, con un totale di 25 modalità. La capacità è di 2,4 litri per il recipiente e 1,8 litri per il frullatore.

IN OFFERTA Moulinex FP2461 Easy Force, Robot da Cucina All-in-One, 6 Accessori per 25 Diverse Funzioni, Capacità Recipiente 2.4 L Robot da cucina dotato di 6 accessori: frullatore, tritatutto, grattuggia grossolana, grattuggia fine, gratuggia, disco emulsionante

Fino a 25 diverse funzioni

Tutti i componenti lavabili in lavastoviglie

Accessorio frullatore da 1.8 L

Capacità totale recipiente: 2.4 L

Bosch MC812M844

Questo robot da cucina di Bosch è uno dei migliori sul mercato, considerato tra le “scelte di Amazon” per via delle centinaia di recensioni positive sulla piattaforma di e-commerce.

Uno dei prodotti più potenti, con 1250W a disposizione per poter lavorare qualsiasi tipo di cibo. La capacità massima del recipiente è di 3,9 litri, mentre il frullatore è di 1,5 litri e fino a 1,5 kg di impasto.

Sono oltre 50 le funzionalità, mentre gli accessori in dotazione sono: bicchiere frullatore, disco per patatine fritte, disco grattugia, affetta grosso, fine, gancio per impastare, disco per affettare spesso e fine, pestello, misuratore universale, minitritatutto, spremiagrumi.

IN OFFERTA Bosch MC812M844 Robot da Cucina Multifunzione, 1250 W, 1,5L/3,9L, Alluminio 43x30x30cm 1250 Watt per extra potenza

Ciotola XXL da 3.9 L per fino a 1.5 Kg di impasto e bicchiere frullatore in Tritan di alta qualità da 1.5 L

Accessori: bicchiere frullatore, disco per patatine fritte, disco grattugia, affetta grosso, fine, gancio per impastare, disco per affettare spesso e fine, pestello, misuratore universale, minitritatutto, spremiagrumi

Smart tool detection: il robot imposta automaticamente la velocità corretta per ogni accessorio

Multifunzione: fino a 50 funzioni diverse per miscelare, tritare, impastare, grattugiare, fare puree e molto altro ancora

Imetec Cukò Robot

Il robot da cucina multifunzione di Imetec offre anche la possibilità di cuocere gli alimenti, con preparazione di risotti, pasta e vellutate, fino a 4 porzioni.

Per il prezzo che mantiene è uno dei “food processor” più economici e combina le funzioni da robot da cucina multifunzione con quelle dei più costosi “preparatori di pietanze”.

La capacità del recipiente è di 1,4 litri, con una potenza di 570W. Le modalità di cottura sono: bollitura, soffritto, emulsione, vapore.

IN OFFERTA Imetec Cukò Robot da Cucina Multifunzione con Cottura, Multicooker con 3 Programmi Automatici di cottura per Risotti, Pasta e Vellutate, 8 Funzioni, 570 W, 4 Porzioni, con Ricettario Robot da cucina multifunzione con cottura

Tre programmi automatici per risotti, pasta e vellutate, fino a 4 porzioni

Preparazione guidata di menù completi con le impostazioni manuali di velocità, tempo e temperatura; 570 W di potenza

Cooking machine con 8 funzioni: Cuoce, Soffrigge, Bolle, Trita, Amalgama, Emulsiona, Frulla, Cuoce a vapore; kit completo di accessori

Libro di cucina con ricette da chef, anche senza glutine (online)

Philips Cucina HR7778/00

Questo modello di robot da cucina di Philips consente di avere tutte le classiche funzioni per cucinare, oltre anche alla possibilità di impastare.

Sono presenti oltre 12 accessori, con 36 funzionalità da poter utilizzare. Le velocità sono 12 e la potenza è notevole, con 1300W ed un recipiente da 3,4 litri. Diversi anche gli accessori presenti, con diverse tipologie di lame, uno dei modelli più forniti in ambito di oggetti a disposizione.

IN OFFERTA Philips Cucina HR7778/00 Robot da Cucina 5 in 1, Multifunzione con centrifuga, frullatore, spremiagrumi, impastatore, Avance Collection, 1300 W, Argento Tecnologia PowerChop più 12 accessori con 36 funzioni

Ha 12 velocità e funzione pulse - motore 1300 W; 3 pulsanti automatici one touch; recipiente 3,4 L

Centrifuga; frullatore; frusta doppia; spremiagrumi; spatola

Lama S mezzaluna affilata e robusta in acciaio inox – montare, triturare, sbriciolare, tagliare, ripiegare, schiacciare, tritare

Disco XXL regolabile - affettare (1-7 mm); disco XXL reversibile - affettare e sminuzzare

Kenwood FDM781BA

Kenwood è uno dei marchi leader del settore e questo robot da cucina multifunzione non delude le attese.

Una potenza di 1000W con 8 velocità ed un recipiente da 3 litri, mentre il frullatore è da 1,5 litri. Presenti diversi accessori, come la lama impastatrice, 2 dischi reversibili per tritare le erbe ed uno sbattitore.

Kenwood FDM781BA MultiPro Food Processor, Robot da Cucina con Frullatore, 1000 W, 3 Litri, Metallo Pressofuso, Argento SOLUZIONE UNICA: Prepara deliziose pietanze per tutta la tua famiglia in maniera veloce e facile con questo robot da cucina compatto con corpo in metallo pressofuso e finiture in alluminio spazzolato

VERSATILE: Motore da 1000W, 8 impostazioni di velocità variabili, funzione Pulse, assicura risultati perfetti ogni volta; “In Bowl Drive System - motore a presa diretta”

CAPIENTE: Il Multipro FDM781BA include una ciotola in plastica da 3 L ottima per i pasti di dimensione famiglia

FRULLATORE: dotato di caraffa in vetro borosilicato Thermoresist da 1.5 litri per preparare frullati freddi o zuppe calde senza difficoltà, resistente agli shock termici

ACCESSORI INCLUSI: 2 Dischi reversibili per tritare le erbe, noci e formaggio, sbattitore a doppia frusta a filo in metallo e lama impastatrice per preparare pane, pizza, torte e focacce

Le marche più popolari dei robot da cucina

Se si cerca il prodotto migliore e con i materiali più duraturi, rivolgersi ad un marchio storico e popolare nel settore potrebbe essere la soluzione.

Robot da cucina Kenwood

Robot da cucina Moulinex

Robot da cucina Ariete

Robot da cucina Bosch

Robot da cucina Philips

Come scegliere il robot da cucina

Per scegliere un robot da cucina multifunzione ci sono molte caratteristiche da valutare, che vanno ad influenzare anche il prezzo finale.

Potenza

La potenza di un robot da cucina è misurata in watt e indica quanto sarà performante il dispositivo anche con i cibi più ostici, soprattutto per quanto riguarda la funzione “tritatutto”. In generale anche i modelli con delle potenze inferiori riescono a portare a termine il loro compito, considerando che le funzionalità base come frullatore e impastatrice, non richiedono elevate potenze, intorno ai 250-500W.

Per quanto riguarda i “food processor”, in questo caso visto che il robot da cucina deve cuocere il cibo, saranno necessarie potenze maggiori, almeno di 750W.

Dimensioni e capacità

Un altro fattore da considerare è la dimensione e la capacità in litri di un robot da cucina. Ogni modello ha una capacità diversa, con i robot da cucina più costosi che di solito hanno una capacità maggiore. Maggiore capacità significa anche una maggiore potenza necessaria per portare a termine una funzione.

Ci sono robot da cucina multifunzioni di dimensioni più ridotte, adatti a chi ha problemi di spazio, mentre alcuni modelli sono più grandi e offrono diverse funzionalità. Di solito una capacità intorno ai 2 litri può andare bene per due persone, mentre dalle quattro in su servirà una capacità maggiore.

Funzioni e “food processor”

I robot da cucina classici hanno delle funzionalità base che sono comuni a tutti i modelli, dal tritatutto al frullatore, con anche la possibilità di avere l’impastatrice.

Altri modelli hanno la possibilità anche di cuocere il cibo direttamente nel contenitore, con dei programmi di cucina selezionabili, per risotti, pasta e vellutate. Questi prodotti vengono definiti “cooking machine” o “food processor”, in quanto riescono a cuocere le pietanze. In questo caso possono soffriggere, cuocere, emulsionare e cuocere a vapore per i modelli che hanno questa funzione.

IN OFFERTA Moulinex HF802AA1 Cuisine Companion Robot da Cucina Multifunzione con 6 Programmi Automatici, 1550 watt, Bianco/Argento Trita, prepara, impasta, cuoce, soffrigge e cucina al vapore

Ottimo per preparazioni fino a 6 persone (4.5 L)

6 programmi automatici che si accendono in 1 click

5 accessori inclusi per ogni tipo di preparazione

Pulizia: recipiente, coperchio e accessori lavabili in lavastoviglie

Manutenzione e pulizia

Un’altra caratteristica da valutare in fase di acquisto è la semplicità di manutenzione e pulizia, con la facilità di smontaggio che è un plus per un robot da cucina.

La maggior parte dei nuovi modelli di robot da cucina può essere smontata in poco tempo e si può lavare direttamente in lavastoviglie. Tutti gli elementi in plastica e lame possono essere lavati in lavastoviglie, a parte la base elettrica, che dovrà essere pulita con un panno umido, evitando le zone elettriche.

Robot da cucina multifunzioni: i prezzi

I prezzi di un robot da cucina possono variare a seconda degli accessori e dei materiali utilizzati. I più economici si possono trovare anche sui 50 euro, mentre i top di gamma superano i 250 euro.

I “food processor”, cioè dei robot da cucina che cuociono il cibo, possono andare anche oltre i 500 euro e fino ai 1000 euro.

