Scuola, Azzolina: “Siamo pronti all’emergenza, ma le scuole non chiuderanno”

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, è tornata sulla questione del coronavirus e delle aperture scolastiche, con il numero dei contagi che è salito in tutta Italia. “Abbiamo lavorato tutta l’estate per non doverle richiudere”, ha dichiarato la ministra, spiegando che gli istituti sono pronti alla didattica a distanza e che l’Italia è l’unico Paese in Europa a fornire mascherine e gel disinfettante.

“Sono i Comuni e le Asl che devono decidere se chiudere una scuola. Ci sono dei protocolli e devono essere rispettati in tutta Italia. Il problema non è la scuola, ma ciò che avviene fuori”, queste le parole della Azzolina.

Intanto le famiglie stanno continuando ad acquistare i libri scolastici 2020/2021 su Amazon e le altre piattaforme, nonostante ci sia il rischio del ritorno alla didattica a distanza.