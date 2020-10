Trump, nuovo video dall’ospedale: “Sto meglio”. Cnn: “Ha avuto bisogno dell’ossigeno”

Il presidente Donald Trump è apparso nuovamente in video, con un messaggio alla nazione dall’ospedale militare Walter Reed dove è ricoverato da alcune ore. “Nei prossimi giorni ci sarà il vero test, ora sto meglio”, ha dichiarato Trump, citando i medici che hanno definito le prossime 48 ore “fondamentali”.

“Tornerò presto, dobbiamo rendere l’America di nuovo grande”, queste le parole di Trump, che torna sulla campagna elettorale, nonostante ora tutti gli eventi siano stati annullati. Trump appare in giacca senza cravatta, leggendo del testo.

“Non potevo non espormi al virus, questi sono gli Stati Uniti. Un vero leader deve affrontare i problemi”, ha spiegato Trump, parlando del suo contagio e tornando sulle polemiche sulle sue posizioni sulle mascherine.

Per la Cnn e il New York Times avrebbe avuto già bisogno dell’ossigeno, come confermato dai medici che hanno dichiarato “Ora non ha bisogno dell’ossigeno”.