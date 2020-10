Caos Serie A, Juventus e arbitri presenti, Napoli assente. Deciderà il giudice sportivo

La gara tra Juventus e Napoli non si è tenuto, con l’arbitro Doveri che ha dichiarato non regolare la gara. Ora la decisione spetterà al Giudice Sportivo, che dovrebbe varare il 3-0 a tavolino per la Juventus, oltre ad un punto di penalizzazione per il Napoli.

La Juventus si è regolarmente presentata in campo, come anticipato, insieme agli arbitri, mentre il Napoli non è partito, fermato dalla Asl della città. La Lega ha confermato che non c’erano le condizioni per rinviare la partita, come era stato richiesto dal Napoli dopo la decisione della Asl. Nei giorni scorsi due giocatori erano stati trovati positivi, per questo ora tutta la rosa è in isolamento per 14 giorni.