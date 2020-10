Coronavirus nel mondo oggi 5 ottobre, oltre 100 mila morti in India. Salgono in Europa

Sono oltre 100 mila i morti in India, con oltre 6 milioni e mezzo di persone contagiate è il secondo Paese al mondo per numero di casi positivi al coronavirus. Il Brasile ha quasi raggiunto 5 milioni di casi, con 146 mila vittime. In Spagna sono 810 mila i casi positivi, con 32 mila morti.

In Francia si sono raggiunti i 619 mila casi positivi, mentre in Regno Unito si sono superati i 500 mila contagiati, con 42 mila morti. In Italia sono 325 mila i casi positivi, dopo l’ultimo bollettino di ieri.