Coronavirus, un positivo alla Camera, rinviata Commissione. Positiva l’ex ministra Lorenzin

Un positivo all’interno di Montecitorio porta al rinvio della Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati, come è stato comunicato pochi minuti fa.

Il sottosegretario agli Esteri Ricardo Merlo era stato trovato positivo pochi giorni fa.

Positiva Beatrice Lorenzin

Positiva al Covid-19 anche l’ex ministra alla Salute, Beatrice Lorenzin, che ha comunicato sui social la sua positività: “Non so come ho preso il virus”, ha dichiarato. La deputata del PD ha comunicato di avere febbre e mal di gola. Ora si potrebbe procedere con tamponi per il resto del gruppo parlamentare, come è stato fatto con i senatori del M5S nei giorni scorsi.