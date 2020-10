FIFA 21, già disponibile su Amazon: prezzo e dettagli

FIFA 21 è già disponibile per gli utenti che hanno acquistato il preordine su Amazon, mentre l’uscita ufficiale è prevista per il 9 ottobre. In rete sono iniziati già i primi commenti e dettagli degli utenti che lo hanno potuto provare in anteprima.

Soddisfazione degli utenti per la grafica rinnovata ed i nuovi meccanismi della fisica. Ci sono stati dei problemi con EA Play nelle prime ore del 3 ottobre, poi risolti dai tecnici di EA Sports.

Il gioco sarà in vendita in tutto il mondo a partire dal 9 ottobre, già acquistabile su Amazon in offerta a 59 euro per quanto riguarda la versione per Playstation 4 ed Xbox One. Queste versioni riceveranno anche l’aggiornamento gratuito per la compatibilità con la PS5, in uscita alla fine dell’anno.