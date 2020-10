Nobel per la Medicina a Alter, Houghton e Rice per la scoperta del virus dell’Epatite C

Il Nobel per la Medicina è stato assegnato allo scienziato britannico Michael Houghton e agli americani Harvey Alter e Charles Rice, per la scoperta del virus che genera l’epatite C, tra le più diffuse al mondo.

Secondi i dati dell’Oms l’epatite C colpisce 70 milioni di persone, con 400 mila morti ogni anno. Questa malattia causa un’infiammazione del fegato, che può divenire tumore. Il virus dell’epatite C può tenere in vita la persona per anni o decenni, senza dare sintomi. Inoltre si trasmette facilmente tra gli uomini.

Nella giornata di domani sarà annunciato il premio per la Fisica, mercoledì quello per la Chimica, giovedì la Letteratura e venerdì la Pace.