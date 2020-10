Spread Btp-Bund oggi 5 ottobre, apertura in calo a 132 punti base

Lo spread di oggi 5 ottobre ha aperto in calo a 132 punti base, con 5 punti base in meno rispetto alla settimana precedente. Anche il rendimento dei titoli di Stato a dieci anni è in calo allo 0,77%, ai minimi da alcuni mesi.

Spread Europei

Spread Valore VAR Rendimento Italia 132,1 -1,52% 0,777 Austria 16,6 -5,52% -0,382 Belgio 22,3 -4,41% -0,32 Finlandia 23,4 1,79% -0,138 Francia 27,4 -4,42% -0,272 Grecia 152,6 -0,56% 0,982 Irlanda 35,8 -12,05% -0,186 Lituania 68 -19,29% 0,283 Malta 88,5 0,00% 0,347 Paesi Bassi 10,9 -2,59% -0,435 Portogallo 75,6 -7,46% 0,211 Slovacchia 23,9 -13,22% -0,3 Slovenia 44,3 -141,67% -0,102 Spagna 75,8 -4,26% 0,214

Lo spread della Grecia è restato stabile intorno ai 150 punti base, con il rendimento sotto l’1%. I rendimenti di Austria, Francia, Irlanda e Paesi Bassi che rimangono negativi.