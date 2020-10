Coronavirus nel mondo oggi 6 ottobre, quasi 36 milioni di contagiati

Sono quasi 36 milioni i contagiati nel mondo da Covid-19, con un totale di 1 milione e 50 mila morti dall’inizio della pandemia. Negli Stati Uniti sono 7,6 milioni i casi positivi, con 215 mila vittime. In Brasile sono quasi 5 milioni i contagiati con 146 mila morti. Aumento dei casi anche in Russia, con 1,2 milioni di casi positivi.

In Spagna sono 852 mila i casi positivi, con 32 mila vittime, mentre in Francia sono saliti a 624 mila e nel Regno Unito a 515 mila, dopo l’aggiornamento per l’errore di 12 mila unità su Excel. In Italia sono 327 mila i casi positivi, come da bollettino di ieri.