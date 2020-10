Decreti Sicurezza, in Cdm approvato nuovo decreto Immigrazione

Nel Consiglio dei ministri è stato approvato il Decreto Immigrazione, che sostituisce i decreti sicurezza di Salvini. Il Cdm ha approvato il testo proposto dal ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese.

“I decreti Salvini non ci sono più. Vogliamo un’Italia più umana”, queste le parole di Zingaretti su Twitter.

All’interno del decreto sono state inserite anche nuove norme per oscurare i siti pericolosi del dark web, oltre all’aumento delle pene per il reato di rissa.

Torna la protezione umanitaria per i migranti in arrivo, mentre restano, seppur ridotte, le multe alle Ong, che dovranno comunque coordinarsi con la Guardia Costiera per lo sbarco.