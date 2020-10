Dpcm, Speranza: “Italia sta meglio del resto Ue”. Verso mascherine obbligatorie

Il Dpcm di mercoledì è stato illustrato dal ministro della Salute, Roberto Speranza, oggi in Parlamento per riferire ai deputati sulla situazione sanitaria. Il ministro ha spiegato che nel resto dell’Europa la situazione per il Covid è peggiore di quella italiana.

Si va verso un obbligo delle mascherine in tutta Italia, come è stato anticipato nelle ultime ore. Inoltre per ora non ci saranno delle chiusure di bar e ristoranti, come era stato paventato negli ultimi giorni, mentre in alcune regioni come la Campania queste norme sono già attive.