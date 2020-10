Manca il numero legale alla Camera. Esulta l’opposizione

Per due volte è mancato il numero legale alla Camera per la votazione della risoluzione dopo le dichiarazioni del ministro Speranza in Aula. Le opposizioni hanno esultato, venendo ripresi dal vicepresidente della Camera, Ettore Rosato. Sono 41 i deputati della maggioranza assenti perché in quarantena fiduciaria.

“Maggioranza allo sbando”, ha dichiarato Salvini, con la seduta che è stata sospesa ed i capigruppo hanno richiamato i parlamentari. Al secondo voto è mancato nuovamente il numero legale per otto voti e per questo Rosato ha rinviato la votazione della risoluzione a domani mattina. Durante il secondo voto sono usciti dall’Aula i parlamentari dell’opposizione.