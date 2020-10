Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 7 ottobre: impennata di nuovi casi (+3.678). Salgono decessi e terapie intensive

I dati di oggi 7 ottobre sul coronavirus in Italia sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. Nei giorni scorsi c’è stato un aumento del numero dei contagiati, a fronte di un numero di tamponi in decremento durante il weekend.

Oggi è stata approvata alla Camera la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021, con il Dpcm che è atteso per le prossime ore e dovrebbe introdurre l’obbligo delle mascherine all’aperto.

Bollettino Protezione Civile 7 ottobre

Oggi c’è stata una nuova impennata nel numero di nuovi casi positivi, con oltre 3.500 contagiati nelle ultime 24 ore. Sono 31 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, in crescita anche le terapie intensive di 18 unità.

I dati sul Covid-19: