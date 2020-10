Coronavirus nel mondo oggi 7 ottobre, salgono i casi in Europa

Salgono i casi in Europa da Covid-19, mentre a livello globale si sono raggiunti i 36 milioni di casi positivi. Il numero di morti supera il milione, mentre negli Stati Uniti sono 7,7 milioni i contagiati. In India oltre 100 mila vittime, mentre in Spagna si sono superate le 865 mila unità di casi positivi.

In Francia sono 634 mila i contagiati da coronavirus, mentre in Regno Unito 530 mila, dove la correzione dei dati di ieri. In Italia salgono a 330 mila i casi positivi, come da bollettino di ieri.