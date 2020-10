Taranto, focolaio in una scuola: 19 alunni positivi

Un focolaio è stato riscontrato in un edificio scolastico a Taranto, con almeno 19 studenti trovati positivi al coronavirus. Si tratta di 18 studenti appartenenti alla stessa classe e di uno che appartiene ad un’altra sezione. La scuola e la succursale sono state chiuse per procedere alla sanificazione già la scorsa settimana per un caso da Covid-19. Per ora non risultano positivi i docenti della scuola.

Le due scuole si trovano in via Galilei e via Cesare Battisti, con la Asl che aveva predisposto tamponi per gli studenti dopo il primo caso all’istituto superiore Principessa Maria Pia.

Si procederà alla ripresa delle lezioni in modalità DID, cioè la didattica a distanza, con metà di lezioni in presenza e metà da remoto. La scuola è chiusa fino al 17 ottobre.