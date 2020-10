Prime Day 2020, tutte le offerte su Amazon. Alcuni prodotti in sconto anticipato

In attesa della partenza ufficiale degli Amazon Prime Day 2020, previsti per il 13 e 14 ottobre, alcuni prodotti sono già in offerta a tempo ed in maniera anticipata.

Ieri erano in offerta i nuovi Samsung Galaxy S20, mentre oggi sono in offerta i MacBook Pro da 16 pollici, con un risparmio di 300 euro sul prezzo di listino.

IN OFFERTA Apple MacBook Pro (16", 16GB RAM, Archiviazione 512GB) - Grigio siderale Processore intel core i7 6-core di nona generazione

Spettacolare display retina da 16" con tecnologia true tone

Touch bar e touch id

Grafica amd radeon pro 5300m con memoria gddr6

Archiviazione ssd ultraveloce

Il Prime Day è l’evento che anticipa ogni anno il Black Friday, previsto per l’ultimo venerdì di novembre, considerato un’occasione per sfruttare sconti a tempo su svariati prodotti.

Amazon Music Unlimited

Disponibili 4 mesi a 0,99 euro, offerta valida per i clienti Prime con accesso a 60 milioni di brani in streaming, a questo indirizzo.

Buono sconto di 10 euro

Fino al 12 ottobre è disponibile un buono sconto di 10 euro per chi spenderà 10€ su prodotti delle piccole e medie imprese su Amazon. Questa promozione ha finalità di promuovere la piccola imprenditoria e gli artigiani. Maggiori informazioni su amazon.it/pmi.

20% sui prodotti per la casa

Sono in offerta fino al 20% i prodotti per la casa durante i Prime Day e con alcune offerte a tempo in anticipo. Link: Amazon Casa

Amazon Fashion

Fino al 10% sui marchi moda di Amazon, in esclusiva per i clienti Prime. Link: Amazon Fashion

Per ogni settore ci potrebbero essere offerte anticipate o a tempo, dai prodotti per la casa a quelli informatici.

