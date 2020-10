Calciatori della Juventus in fuga da isolamento. La Procura apre fascicolo: rischiano una multa

La Procura ha aperto un fascicolo sul caso legato ai sette calciatori della Juventus che hanno violato l’isolamento fiduciario nei giorni scorsi, dopo che erano entrati in contatto con i due membri dello staff trovati positivi.

La segnalazione era avvenuta da parte dell’Asl, ma che ora diventa competenza della prefettura, in violazione dei decreti ministeriali.

Il rischio è una multa fino a 1000 euro, per i sette giocatori che hanno violato l’isolamento, si tratta di Bentancur, Cuadrado, Danilo, Dybala e Ronaldo, Buffon e Demiral. Tutti erano in ritiro al J Hotel dopo la gara che non si è tenuta contro il Napoli.