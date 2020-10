Da oggi obbligatorie le mascherine all’aperto (se non garantito l’isolamento). Sanzioni fino a 1000 euro

Da oggi è obbligatorio indossare le mascherine all’aperto e in tutti i luoghi chiusi, tranne le abitazioni private. Questa la novità che era presente nel nuovo Dpcm sul Covid delle ultime ore. Fino ad oggi era previsto l’obbligo della mascherina solo per i luoghi aperti al pubblico, mentre ora sarà sempre obbligatoria tranne che nella propria abitazione.

Mascherine all’aperto

Per quanto riguarda le mascherine all’aperto, c’è l’obbligo nel caso in cui “non sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento”. Le mascherine vanno tenute se si cammina in strada o se si aspetta l’autobus.

Chi è escluso

Chi effettua attività motoria è escluso dall’obbligo, oltre ai bambini con età inferiore ai sei anni ed alle persone con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

Le sanzioni

Le sanzioni restano inalterate, vanno dai 400 euro ai 1000 euro per chi viene trovato senza mascherina.