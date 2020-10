Il premio Nobel per la Letteratura 2020 è andato a Louise Glück, una poetessa americana, vincitrice del premio Pulitzer nel 1993. Louise Glück è nata a New York da una famiglia ebraica ed è cresciuta a Long Island. Ora vive a Cambridge, nello stato del Massachiusetts ed è docente alla Yale University di New Haven.

Le motivazioni date sono state “per la sua voce poetica, che rende l’esistenza individuale esperienza universale”.