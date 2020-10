Positivo l’interista Skriniar. La Juventus ha finito l’isolamento. Napoli: tamponi negativi

La situazione sul coronavirus nel calcio si evolve, con il caso che ora coinvolge l’Inter, con la positività di due giocatori: Bastoni e Skriniar. La notizia è stata diffusa ieri sera, dopo che i due erano partiti per il ritiro con le nazionali. Dubbi sul tampone di Bastoni, che è stato trovato prima negativo e poi positivo. Il giocatore si trova ora in ritiro con la nazionale slovacca e dovrà mettersi in isolamento. Non è chiaro se altri calciatori dell’Inter sono stati contagiati, nelle prossime ore verranno effettuati i tamponi.

La Juventus ha concluso l’isolamento nel J Hotel, come ha comunicato la società bianconera tramite i social network.

Il Napoli ha comunicato la negatività di tutti i tamponi effettuati, con il ritiro dei giocatori che prosegue dopo il caso della partita contro la Juventus, sulla quale il Giudice Sportivo ancora non ha preso una decisione.