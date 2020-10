Spread Btp-Bund oggi 8 ottobre, nuovo calo a 127 punti base

Lo spread di oggi 8 ottobre ha avuto un altro calo in apertura, in un trend in discesa negli ultimi giorni. Lo spread ha aperto a 127 punti base, in calo rispetto a ieri, nonostante il rendimento sia rimasto stabile allo 0,78%.

Spread Europei

Spread Valore VAR Rendimento Italia 127,7 -0,45% 0,783 Austria 15,2 -3,31% -0,343 Belgio 21,4 -0,89% -0,283 Finlandia 23,4 1,79% -0,138 Francia 26,4 -0,22% -0,232 Grecia 142,5 -1,74% 0,93 Irlanda 33,6 -13,12% -0,16 Lituania 68 -19,29% 0,283 Malta 82 -8,10% 0,329 Paesi Bassi 9,8 -0,38% -0,398 Portogallo 72,2 -6,97% 0,227 Slovacchia 20,1 -24,68% -0,29 Slovenia 42,7 -153,70% -0,069 Spagna 73,6 -1,03% 0,241

Lo spread della Grecia è in calo a 142 punti base, mentre i rendimenti di Austria, Francia, Irlanda e Paesi Bassi rimangono negativi.