Trump-Biden, il presidente: “Non farò un dibattito virtuale”. La decisione era stata comunicata poche ore fa

La decisione di svolgere il secondo dibattito tra il presidente Trump e Joe Biden in maniera virtuale non ha convinto il primo, che ha già dichiarato la sua indisponibilità a prenderne parte.

“Non ha senso, non sono contagioso”, ha detto Trump riferendosi alla sua positività, che ha portato la commissione organizzatrice a pensare ad un dibattito virtuale.

Il moderatore doveva essere Steve Scully, che sarebbe stato presente all’Adrienne Arsht Center for the Performing Arts di Miami, dove era previsto il dibattito per il 15 ottobre.

“Non ho intenzione di sprecare il mio tempo, stando dietro un computer. Possono ‘chiuderti’ quando vogliono”, queste le parole di Trump.