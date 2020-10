Aumento casi coronavirus, molte le code ai drive in. Gente in fila tutta la notte

Con l’aumento dei casi da coronavirus sono in rialzo anche le richieste di tampone, con alcune regioni, come Campania e Lazio, che registrano criticità nei drive in allestiti. I cittadini devono attendere in coda anche 7 ore per un tampone, dovendo restare in macchina per tutto il tempo necessario ad arrivare ai servizi preposti.

Sono molte le segnalazioni di persone in attesa tutta la notte in coda per un tampone a Roma, dove si sono evidenziate le maggiori code. Gran parte degli ospedali è in tilt, sopratutto in Campania, dove il rialzo dei casi positivi è stato repentino, come segnalato dal bollettino di ieri.