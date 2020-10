Nobel per la Pace al World Food Programme dell’Onu

Il premio Nobel per la Pace 2020 è stato assegnato al World Food Programme dell’Onu. Una decisione a sorpresa, come spesso accade, che taglia fuori i candidati più accreditati al premio di quest’anno.

Le motivazioni del Comitato sono state: “Per i suoi sforzi di combattere la fame ed il miglioramento delle condizioni per la pace nelle zone con conflitti. Le sue azioni per evitare l’uso della fame come arma di guerra”.

Il Wfp si basa sulle donazioni volontarie degli Stati e dei privati. “Oggi le associazioni come il Wfp sono in crisi a causa dei populismi che le screditano”, queste le parole della presidente del Comitato, Berit Reiss-Andersen.