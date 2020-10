Piano Cashless, zero commissioni fino a 5 euro

Il Governo sta studiando un protocollo per garantire zero commissioni sui pagamenti digitali fino a 5 euro per i commercianti. Gli operatori digitali si sarebbero mostrati disponibili a togliere le commissioni sotto i 5 euro, anche in previsione del meccanismo di cashback, che inizierà il primo dicembre.

Per quanto riguarda i pagamenti fino a 25 euro, per ora si sta parlando di una riduzione delle commissioni, come fanno già alcuni operatori in offerte commerciali, ma non ci dovrebbe essere un’indicazione del Governo.

I commercianti chiedono da anni una riduzione delle commissioni sui pagamenti con le carte, considerando troppo alte le tariffe attualmente in vigore.