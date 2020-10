Alitalia Ita, ecco la nuova newco per la compagnia di bandiera

Firmato il decreto per la nuova compagnia aerea di bandiera, come era stato anticipato nei mesi scorsi. A capo della compagnia ci sarà Francesco Caio, un passato come ad delle Poste e Fabio Maria Lazzarini come ad.

L’obiettivo è quello di avanzare sul mercato internazionale, come hanno ribadito i ministri Gualtieri e De Micheli, sottolineando il ruolo da protagonista che si vuole dare alla nuova Alitalia.

Obiettivo 2021

Si punta a lanciare le nuove tratte per il 2021, con il decreto che dovrà passare per il Parlamento, con un nuovo piano industriale da presentare.

Resterà attiva la vecchia compagnia, che avrà una funzione da “bad company”, specialmente se la Ue chiederà la restituzione dei prestiti ponte del Governo Gentiloni, pari a 1,3 miliardi di euro.

La nuova società partirà con 3 miliardi di euro, stanziati dal decreto Rilancio. I primi voli sono previsti ad inizio 2021.