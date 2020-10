Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 10 ottobre: si conferma aumento dei positivi di ieri (+5.724)

I dati di oggi 10 ottobre sul coronavirus in Italia sono stati forniti via web dalla Protezione Civile. Nei giorni scorsi c’è stata un’impennata dei nuovi casi, con oltre 5000 nuovi positivi registrati in 24 ore. Nel weekend solitamente il numero di tamponi scende e di conseguenza anche i casi rilevati.

Bollettino Protezione Civile 10 ottobre

Oggi continua l’aumento dei nuovi positivi, che si avvicinano ai 6.000 giornalieri, con netto aumento delle persone ricoverate con sintomi rispetto ai giorni scorsi. I decessi rimangono stabili con +29.

I dati sul Covid-19: