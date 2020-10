Coronavirus nel mondo oggi 10 ottobre, superati i 37 milioni di casi positivi

I casi positivi da Covid-19 nel mondo sono oltre 37 milioni dall’inizio della pandemia, con oltre 1 milione di morti. Negli Stati Uniti ci si avvicina a 8 milioni di contagiati, con 218 mila morti. In India sono quasi 7 milioni i casi positivi, con poco più di 100 mila vittime.

In Spagna sono 890 mila i casi, con 33 mila vittime, mentre in Francia sono quasi 700 mila i contagiati. Nel Regno Unito sono 575 mila, mentre in Italia con il nuovo record di ieri si è raggiunto il numero di 343 mila positivi.