Valteri Bottas ha ottenuto la pole position nel Gran Premio dell’Eifel, in Germania, nel circuito del Nurburgring. Secondo posto per Lewis Hamilton e terzo per Max Verstappen, che prima dell’ultimo tentativo aveva il miglior tempo.

Migliorano le prestazioni delle Ferrari, con Leclerc che riesce ad ottenere la quarta posizione, restando davanti di 12 millesimi ad Albon. Undicesimo posto per Vettel, che non è riuscito ad entrare in Q3.