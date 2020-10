FIFA 21 disponibile per tutti, ecco gli sconti e le offerte

Dopo un breve periodo di esclusiva per chi lo aveva acquistato, ora FIFA 21 è disponibile in vendita per tutti, per PS4, Xbox One e PC. Ci sono diverse versioni che si possono acquistare, che differiscono con la versione standard per la presenza di icone e pacchetti extra compresi nell’acquisto.

Se avete in mente di acquistare dei pacchetti per Ultimate Team in futuro, probabilmente è più economico prendere la versione Ultimate o Champions che ne prevede rispettivamente 12 e 24 nel prezzo di acquisto.

Le altre versioni standard al momento sono in sconto a 65 euro, in leggero aumento rispetto ai prezzi pre-ordine, come spesso accade. Nell’acquisto per PS4 è previsto anche un aggiornamento per chi comprerà la PS5, per rendere compatibile il titolo con la nuova console.

FIFA 21 – Versioni Standard

FIFA 21 PlayStation 4, include upgrade per PS5

Uniti nella vittoria in EA SPORTS FIFA 21 per sistema PlayStation4, Xbox One e PC, con modi di giocare e mostrare il tuo stile nelle strade e negli stadi

Grazie al motore Frostbite, FIFA 21 introduce una serie di caracteristiche che aumentano il livello del gioco e ti permettono di condividere vittorie ancora entusiasmanti in VOLTA FOOTBALL e FIFA Ultimate Team, provare un gameplay realistico che premia la tua fantasia e il tuo controllo, gestire ogni momento nella modalità Carriera e godere di un'esperienza calcistica senza precedenti

FIFA 21 Versioni Champions ed Ultimate