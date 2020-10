Flop alla manifestazione “no-mask”: solo 2 mila in piazza. Un fermo della polizia

La manifestazione attesa dei “negazionisti” del coronavirus non ha portato in piazza migliaia di persone, secondo la Questura erano circa 2 mila le persone scese in piazza.

Una persona di 35 anni è stata fermata con la mascherina alla gola, si è rifiutata di dare i documenti all’agente di polizia. Dopo circa 20 minuti è stato allontanato dalla polizia, che lo porta via da piazza San Giovanni, con le urla di sottofondo del resto della folla.

Dal palco si chiede di rispettare il distanziamento e di tenere la mascherina. Non sarà presente Enrico Montesano, che aveva generato le polemiche nei giorni scorsi, mentre si attende la deputata Sara Cunial.