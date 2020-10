Roma, reparti Covid pieni: i positivi vengono portati in hotel per la quarantena

A Roma i reparti Covid degli ospedali preposti per il coronavirus, il Columbus e l’Umberto I, stanno finendo i posti e per questo è stato deciso che durante il weekend saranno spostati cento persone positive. Saranno trasportati in alberghi della zona di Fiumicino e dell’Aurelio. In totale saranno spostate duecento persone in due giorni, per evitare il collasso negli ospedali Covid.

L’aumento dei contagi ha saturato i posti da coronavirus ed anche le ambulanze restano in Pronto Soccorso con sospetti Covid-19 a bordo. Emerge il caso del San Camillo, dove non c’è lo spazio di sicurezza tra i pazienti in codice rosso.