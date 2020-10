Usa, cancellato il confronto virtuale tra Trump e Biden

Il confronto virtuale tra il presidente Trump ed il candidato democratico Biden è stato cancellato. Nei giorni scorsi Trump aveva dichiarato di non essere disponibile a tenere un dibattito virtuale, che si sarebbe dovuto tenere il prossimo 15 ottobre. La Commissione che organizza i dibattiti aveva pensato ad una soluzione virtuale considerata la positività al Covid-19 di Donald Trump.

Rimane la possibilità del 22 ottobre, qualora Trump risultasse negativo al tampone e venisse dichiarato non contagioso dai medici, come richiesto da Biden per un dibattito in presenza.