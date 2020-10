Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio dell’Eifel nel circuito del Nurburgring, arrivando alla vittoria numero 91 ed eguagliando così il record di Michael Schumacher. Secondo posto per Max Verstappen, mentre chiude il podio Ricciardo su Renault.

Fuori Bottas per un problema tecnico nella prima parte di gara, mentre le Ferrari non sono apparse competitive come nelle qualifiche, non riuscendo ad avere il passo gara dei primi dieci.