Migliori termoventilatori del 2020, prezzi e guida all’acquisto

Con l’arrivo della stagione invernale sono iniziati gli acquisti per il riscaldamento casalingo. Per chi è alla ricerca di un sistema di riscaldamento che vada a sostituire la caldaia, qui (le migliori stufe elettriche del 2020) c’è una guida sulle varie tipologie di “riscaldamento portabile” disponibile sul mercato.

In questa guida saranno recensiti i migliori modelli di termoventilatori, che possono essere utilizzati come riscaldamento complementare o per riscaldarare stanze di dimensioni ridotte.

I migliori termoventilatori del 2020

Ecco una lista dei migliori temoventilatori del 2020:

De’Longhi Termoventilatore HVA 0220

De’Longhi Caldobagno HBE3551TCB

Rowenta SO2210 Compact Power

Imetec Eco Ceramic CFH1-100

Argo Chic White Termoventilatore Ceramico a Parete

Bimar HP120 Stufetta Elettrica Bagno

Klarstein Skyscraper Heat – Torretta riscaldante

De’Longhi Termoventilatore HVA 0220

Questo modello di termoventilatore De Longhi è uno dei più venduti su Amazon, con migliaia di recensioni positive, in primis per l’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Si tratta di un termoventilatore da tavolo economico, che presenta due livelli di potenza ed ha delle dimensioni ridotte. Funzionale per un riscaldamento di una zona di una stanza. Ha la certificazione IP21 per l’utilizzo in bagno.

De’Longhi Caldobagno HBE3551TCB

Questo prodotto De Longhi è ideato per l’utilizzo in bagno, con la certificazione IP21, che protegge dalla caduta di gocce dall’alto.

La tecnologia di riscaldamento è a ceramica, che lo eleva rispetto agli altri modelli per la qualità dei materiali. Presente anche un timer 24 ore ed un sensore anti-ribaltamento per lo spegnimento di sicurezza.

Tre modalità presenti, con un massimo di 2200W utilizzabili per riscaldare una zona od una stanza di dimensioni ridotte, come può essere un bagno.

De'Longhi Caldobagno HBE3551TCB Termoventilatore Verticale ceramico, 2200 W, Plastica, 3 velocità Termoventilatore ceramico con 3 potenze: 2200 W, 1400 W e 800 W per ottimizzare il consumo energetico

La tecnologia ceramica è efficiente e sicura, grazie all’ampia superficie dell’elemento riscaldante e alla capacità dell’elemento PTC di autoregolare il flusso di potenza a seconda della temperatura

Timer 24 h, termostato ambiente regolabile, protezione antigelo e ventilazione estiva

Silence System: l'apparecchio è estremamente silenzioso e il suo utilizzo è adatto in ogni momento

Filtro antipolvere e avvolgicavo

Rowenta SO2210 Compact Power

Un termoventilatore da tavolo economico e di dimensioni ridotte, facilmente trasportabile e silenzioso durante l’utilizzo. Può essere utilizzato per riscaldare una zona con irraggiamento diretto del calore.

La potenza è fino a 2000W, con due modalità selezionabili per l’erogazione del riscaldamento.

Imetec Eco Ceramic CFH1-100

Questo termoventilatore da tavolo di Imetec è realizzato con la tecnologia in ceramica, quindi materiali più efficenti rispetto a modelli realizzati in plastica.

Il produttore indica un risparmio dei consumi del 35% grazie anche all’utilizzo della ceramica. La potenza massima erogabile è di 2000W. Non è presente la certificazione IP21 per l’utilizzo in sicurezza in bagno.

IN OFFERTA Imetec Eco Ceramic CFH1-100 Termoventilatore con Tecnologia Ceramica a Basso Consumo Energetico, Silenzioso, 3 Livelli di Temperatura, Termostato Ambiente Tecnologia ceramica: riscaldamento rapido ed efficiente

Consumi energetici ridotti del 35%

Per tutte le stagioni con 3 livelli di temperatura: fresca, calda, molto calda

Filtro antipolvere

Termostato ambiente per scegliere e mantenere la temperatura

Argo Chic White Termoventilatore Ceramico a Parete

Questo termoventilatore a parete di Argo è uno dei modelli più apprezzati e recensiti online, grazie al prezzo contenuto ed alla possibilità di averlo a parete, per ottimizzare gli spazi, rispetto ai modelli a torre e di tavolo.

Ha un flap per regolare la direzione del calore, con una potenza di 2000W e tre modalità di erogazione. La tecnologia di materiali è in ceramica, quindi garantisce un’efficenza maggiore rispetto ad altri modelli.

Bimar HP120 Stufetta Elettrica Bagno

Un termoventilatore a torre che è destinato per il bagno, con delle funzionalità Wi-Fi e di applicazione dedicata, che consentono un controllo da remoto. Si può posizionare in bagno ed accendere direttamente dallo smartphone.

Consumi ridotti grazia alla tecnologia in ceramica, con la possibilità di riscaldare ambienti da 20 metri quadri in poco tempo. Presente il termostato e il timer per lo spegnimento, oltre al sistema di sicurezza anti-ribaltamento. Non ha la certificazione IP21, ma la IP21, che protegge contro l’ingresso di solidi, ma non di acqua gocciolante.

Bimar HP120 Stufetta Elettrica Bagno, Basso Consumo, Stufa Potente con Timer, Wi-Fi e App, Termoventilatore Elettrico da Casa, Ceramico ESCLUSIVO: L'unico Termoventilatore ceramico con Wi-Fi e APP (compatibile iOS e Android) per il controllo in remoto; è inoltre compatibile con gli assistenti Amazon Alexa e Google Assistant

ECOLOGICO A RISPARMIO ENERGETICO: Grazie alla Tecnologia Ceramica ( PTC ) e alla Funzione ECO, ottimizza i consumi garantendo il massimo confort

POTENTE E REGOLABILE: Riscalda velocemente ambienti fino a 20-25 m² ( 60-75 m³ ). 6 Funzioni di temperatura da 15°C a 35°C.

MASSIMO SILENZIO: Grazie al Basso Livello di rumorosità, può essere posizionato in qualsiasi punto della casa, anche nella zona notte

SICURO E PRATICO: Sistema Anti-Ribaltamento, Minimo ingombro e Pratico da riporre, Funzione Timer 12H, Termostato ambiente e Display soft touch di facile utilizzo

Klarstein Skyscraper Heat – Torretta riscaldante

Si tratta del migliore termoventilatore a torre in commercio, con recensioni positive ed un rapporto qualità-prezzo competitivo.

Viene definito anche termosifone elettrico, per l’elevata capacità di riscaldamento, con prestazioni alte fino a 2500W. Riesce a riscaldare una stanza fino a 25 metri quadri. Il consumo e l’efficenza sono garantite dalla tecnologia in ceramica.

Il design è un altro punto di forza, risultando elegante e con dimensioni ridotte.

Klarstein Skyscraper Heat - Torretta riscaldante, Termosifone elettrico, Ventola calore in ceramica, Oscillazione, 1600 o 2500 Watt, temperatura regolabile 15 e 28 ° C, Telecomando, argento CALORE IMMEDIATO: Il termosifone elettrico Skyscraper Heat, con il suo design attraente e moderno, porta aria calda in uffici freddi, salotti o negli spazi esterni come il vostro giardino. Godete di un riscaldamento piacevole e rapido senza odori spiacevoli.

ALTE PRESTAZIONI: Il termosifone Klarstein si riscalda in due livelli a 1600 o 2500 Watt fino a 25 m² di superificie. Una funzione oscillante regolabile distribuisce rapidamente aria calda nella stanza e accelera il processo di riscaldamento.

FLESSIBILITA' E RISPARMIO: Il calore desiderato può essere regolato tra 15 a 28 ° C. Quando raggiunto, la ventola di riscaldamento si disattiva automaticamente e riprende il funzionamento se la temperatura scende 2 ° C al di sotto del valore desiderato.

PUNTUALE E CONFORTEVOLE: un timer può essere impostato in ore incrementali tra 1 e 12 ore e il dispositivo può essere disattivato dopo l'intervallo indicato. Tutte le funzioni sono controllate tramite un pannello touch o comodamente tramite telecomando.

DESIGN PIACEVOLE E SALVASPAZIO: L'elemento riscaldante in ceramica si nasconde in una struttura a torre, che con le sue linee e colore argento ha uno stile futuristico. Grazie alle sue dimensioni ridotte, il termosifone richiede poco spazio.

Tabella comparativa tra termoventilatori

Di seguito il confronto tra i migliori modelli di termoventilatori recensiti nell’articolo.

Classifica – Termoventilatori più venduti

Come scegliere il termoventilatore?

In commercio ci sono diversi modelli di termoventilatori, con prezzi e obiettivi differenti. Ci sono modelli economci ed altri da destinare per il bagno, che hanno i sensori per la sicurezza destinati ad un ambiente umido.

Ogni termoventilatore può avere delle funzionalità aggiuntive e delle modalità di riscaldamento, dalla ECO alla massima potenza, che di solito si aggira intorno ai 2000W.

Design e dimensioni

Per quanto riguarda l’utilizzo casalingo, la portabilità e il design sono due caratteristiche da guardare in caso di acquisto di un termoventilatori. I modelli economici solitamente hanno dimensioni molto ridotte e si possono appoggiare al tavolo, ma non riescono a riscaldare un’intera stanza.

Altri modelli, come i termoventilatori a torre, possono riscaldare una stanza ed hanno dimensioni variabili a seconda del modello e del produttore. Se si pensa di utilizzarli come termosifoni il design potrebbe essere un elemento da considerare nella scelta.

Termoventilatori a tavolo

I modelli “a tavolo” dei termoventilatori sono i più diffusi, nonché quelli più economici. Hanno una portabilità facile, possono essere posti sopra altri oggetti e essere diretti verso la zona da riscaldare.

Termoventilatori a torre

Sono i termoventilatori più simili a dei termosifoni elettrici, che possono essere utilizzati per riscaldare una stanza intera.

Si presentano con una base sulla quale è posto il termoventilatore in maniera verticale. Possono essere posizionati agli angoli della stanza, grazie alle dimensioni ridotte e che occupano solo in verticale.

Termoventilatori a parete

Questi modelli sono da attaccare al muro e consentono di risparmiare spazio nella stanza. Sono indicati per ambienti dove gli spazi sono ridotti e non si riesce ad avere un posto per un termoventilatore tradizionale. Indicato soprattutto per uffici, per utilizzo prolungato nel tempo.

Consumi e potenza

I consumi sono una delle caratteristiche più rilevanti in un termoventilatore, per evitare un aumento dei costi in bolletta. Ci sono dei modelli più efficienti, che utilizzano una tecnologia in ceramica per riscaldare. Sono da preferire a quelli in plastica per un utilizzo a lungo termine.

La potenza generata solitamente va da 1000W per i modelli più economici ai 2500W per i modelli top di gamma e riscaldamento a torre o a parete, che vede i prodotti più potenti. Il valore è indicato su ogni prodotto e indica quanta corrente elettrica viene utilizzata per produrre calore.

La resistenza in ceramica è più efficente rispetto a quella realizzata con fili elettrici, che si trova nei modelli economici. Il metallo si raffredda più rapidamente della ceramica, dunque alla fine risulta meno efficente.

Funzioni di sicurezza

Considerato che spesso questi dispositivi vengono utilizzati in bagno, la maggior parte dei modelli ha dei sistemi di sicurezza, per evitare che il termoventilatori e le parti elettriche vengano a contatto con l’acqua.

Contro le gocce d’acqua c’è la certificazione IP21, per un utilizzo sicuro in bagno, oltre al sensore di ribaltamento, che procede con l’auto-spegnimento in condizioni di pericolo. Anche il termostato di sicurezza procede a spegnere il prodotto se si raggiungono temperature dei materiali troppo alte.

Domande Frequenti – Termoventilatori (FAQ)