Oggi la riunione Governo-Cts, verso la chiusura dei locali alle 24, stop ad alcol alle 21 e quarantena di 10 giorni

Oggi si terrà la riunione annunciata ieri dal ministro della Salute, Roberto Speranza, con il Cts che dovrà pronunciarsi sul nuovo aumento di casi, con nuove misure che potrebbero entrare in vigore nel Dpcm che sostituirà il precedente.

Una delle possibilità è quella di chiudere i locali alla mezzanotte, con stop alla vendita di alcol alle 21 ed una quarantena ridotta a 10 giorni, dalle attuali due settimane. Si era parlato di ridurre la quarantena a 7 giorni come è stato effettuato in Francia.

Stop anche all’attività sportiva di gruppo ed al calcetto. I tamponi verranno delegati ai medici di famiglia, per evitare le scene delle ultime settimane, con cittadini in fila per ore per un tampone.