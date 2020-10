Usa, medico Trump: “Non è più contagioso”. Ma rimane ancora positivo

Il medico di Trump ed il suo staff ha comunicato l’aggiornamento sulle condizioni del presidente degli Stati Uniti, affermando che non sarebbe più contagioso. Questo aprirebbe la strada alla partecipazione di Donald Trump al prossimo dibattito del 22 ottobre, anche se il presidente non sarebbe negativo al coronavirus.

Non è stata comunicata la negatività del tampone, ma solo una carica virale bassa, che non sarebbe un pericolo di contagio. Nelle ultime ore Trump si è mostrato di nuovo in pubblico con un evento alla Casa Bianca.